Venerdì sera, 11 settembre, Naro si è tinta di mito e cultura: un successo lo spettacolo nella nostra città.

Una serata magica, intrisa di storia, arte, miti classici e identità, quella che abbiamo vissuto nella splendida cornice del Chiostro del Comune. Lo spettacolo teatrale e musicale “Miti ed eroi nel Giardino delle Esperidi” ha saputo incantare i cittadini e visitatori presenti, confermando ancora una volta come la cultura è il vero motore di valorizzazione del nostro territorio.

Come Assessore, è per me motivo di grande orgoglio vedere i nostri spazi storici animarsi di una proposta culturale così elevata e profonda. La performance multidisciplinare, guidata dalla sapiente regia di Salvatore Di Salvo e dall’Associazione TeatrAnima, è riuscita a tessere un legame perfetto tra i grandi miti greci e le radici della nostra amata Sicilia. Un ringraziamento speciale va agli attori Zaira Picone, Salvo Preti e Marcella Rizzo e ai musicisti Angelo Sanfilippo e Salvatore Sciacca, che con il loro talento hanno regalato alla nostra comunità un momento di pura emozione. Questo appuntamento si inserisce in una visione precisa che questa Amministrazione sta portando avanti: rendere l’arte accessibile a tutti e trasformare Naro in un palcoscenico a cielo aperto, dove la bellezza incontra la nostra storia. L’abbraccio e il calore del pubblico sono la risposta più bella e lo stimolo a continuare su questa strada. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita dell’evento, al sindaco Milco Dalacchi, al gruppo PD del Comune di Naro, ai dipendenti del comune di Naro, al Libero Consorzio Comunale di Agrigento e ai cittadini presenti. Naro continua a respirare cultura.

Arch. Silvio Bordonaro

Assessore allo Spettacolo, Promozione del Turismo, Sport, Politiche Giovanili e Rapporti con le Associazioni