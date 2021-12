Ravanusa, in fiamme autobotte: indagini in corso

Al via le indagini per risalire alle cause dell’incendio che ha interessato, nella notte tra martedì’ e mercoledì, un mezzo pesante adibito a trasporto dell’acqua a Ravanusa.

L’autobotte era parcheggiata nei pressi dell’abitazione del proprietario, un 51enne del posto. E’ stato quest’ultimo a fare la scoperta e scendere subito in strada a tentare di domare il rogo.

Sul posto sono poi intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Canicattì. Il mezzo è stato comunque danneggiato. Adesso bisognerà attendere i rilievi e capire la natura dell’incendio.