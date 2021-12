Campobello di Licata, Assegnazione parziale e temporanea in affitto autoparco

Assegnazione parziale e temporanea in affitto dell’area comunale di via Luigi Giglia, denominata ‘autoparco’, alla ditta Lo Curto Calogero. Al responsabile del quarto settore Lavori pubblici , Urbanistica e Manutenzione, la sottoscrizione del contratto. Intanto, è stata approvata la perizia di variante e suppletiva dei lavori, per la somma di 19 mila euro.

Giovanni Blanda

