Canicattì, eroina nel controsoffitto dell’abitazione: arrestato

A Canicattì, personale della Polizia di Stato, in questi giorni che precedono le festività natalizie, impegnati in attività del controllo del territorio finalizzata al contrasto dei reati in genere e alla diffusione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno portato all’arresto in flagranza di reato per la violazione ex art. 73 DPR 309/90, il quale veniva sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in quanto veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente a seguito di perquisizione domiciliare.

L’involucro contenente la sostanza stupefacente di 8grammi di tipo eroina, era stato occultato nell’intercapedine del controsoffitto della sua abitazione. Unitamente alla sostanza venivano trovati un bilancino di precisione e del materiale utile al confezionamento.

M.V. veniva, altresì, deferito all’A.G. per la violazione dell’art. 76 co. 2 D.lgs 159/2011, in quanto trovato in possesso di apparecchi telefonici che gli permettevano di comunicare e continuare la propria attività illegale di spaccio; cellulari che venivano sequestrati al fine della confisca.

Il reo dopo le formalità di rito veniva tradotto presso la casa circondariale di Agrigento.