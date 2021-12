In casa con droga, pistola e monili: un arresto e una denuncia a Canicattì

Il personale di Polizia del Commissariato di Canicattì ha tratto in arresto in Via Mazzini, un cittadino extracomunitario, già sottoposto alla misura dell’Obbligo di Dimora, perchè a seguito di perquisizione domiciliare, veniva rinvenuta all’interno dell’abitazione del predetto 45 gr. di sostanza stupefacente tipo marijuana, già confezionata in dosi e pronta allo spaccio, occultata all’interno di un intercapedine del tetto della cucina. Durante la perquisizione, gli Agenti del Commissariato rinvenivano, inoltre, una pistola revolver scacciacani, priva di tappo rosso e diversi monili, molto probabilmente provento di furti e utilizzati come scambio per acquistare lo stupefacente. Dopo le formalità di rito il predetto veniva sottoposto agli arresti domiciliari come disposto dal P.M. di turno.

All’interno dell’abitazione, veniva identificato un altro soggetto extracomunitario, il quale da successivi accertamenti risultava essere gravato da un Ordine di espulsione da parte del Questore di Agrigento; per tale motivo veniva deferito all’A.G. competente per la violazione dell’art. 13-14 D.lgs 286/98.