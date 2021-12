Iniziative per il Natale, i Carabinieri aprono le porte del Comando Provinciale

Presentato il cartellone di iniziative, in occasione delle festività natalizie, programmate dal Comune di Agrigento in stretta collaborazione con il Comando Provinciale guidato dal colonnello Vittorio Stingo. Artisti, associazioni, eventi benefici e sociali a partire dal giorno dell’Immacolato si terranno anche all’interno della sede provinciale dei Carabinieri che – per l’occasione – apriranno le porte ai visitatori e alla città di Agrigento.

Personaggi illustri della Città di Agrigento sono stati chiamati a raccolta per allietare le festività natalizie: il maestro Roberto Vanadia, artista famoso le cui opere fanno parte del patrimonio immateriale dell’Unesco che, insieme ai carabinieri, ricostruirà un presepe. L’attività inizierà da settimana prossima e sarà visitabile il sabato e la domenica anche grazie all’associazione nazionale carabinieri. In contemporanea gli amici dei “Volontari di Strada” potranno offrire il loro almanacco, con una piccola offerta che andranno alle persone bisognose. Il secondo artista sarà Giovanni Mangione, divenuto famoso anche perché ha salvato un’anziana tra le fiamme in un incendio negli scorsi mesi, che realizzerà il 23 dicembre una torta gigante. Ci sarà anche il gruppo Val d’Akragas con uno spettacolo emozionante.

Intanto si sta procedendo all’installazione delle luminarie, verrà montato l’albero di Natale in piazza stazione, 40 mila euro da parte della regione siciliana. Sara un programma ricco, con novene, mercatino a Villa bonfiglio, tutto in work in progress.