La Capitaneria festeggia Santa Barbara: la cerimonia a Porto Empedocle

la Capitaneria di Porto Empedocle ha celebrato con una ristretta, ma molto sentita funzione religiosa, la solennità di Santa Barbara, Patrona della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di porto.

“Coerenza, fede in ideali concreti al di là degli schemi che ci possono essere attorno a noi, forza di volontà da seguire come esempio indirizzata al perseguimento del bene e del giusto, ecco questo è il messaggio che ci trasmette Santa Barbara e che tutti noi abbiamo il desiderio e il dovere di seguire”, ha dichiarato a margine della cerimonia liturgica il capitano di fregata Fabio Serafino, Comandante Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Porto Empedocle.

Nella sua omelia don Salvatore ha ricordato la figura di Santa Barbara, l’attualità della sua fede e della fermezza della sua vita. Ha avuto parole di elogio per il lavoro svolto dal personale della Capitaneria di porto per il disprezzo del pericolo e la loro azione in aiuto nelle situazioni più pericolose. Con un ricordo particolare per chi ha sacrificato la vita in sevizio nell’adempimento del loro dovere. Alla messa, avvenuta nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19, hanno partecipato le autorità politiche, militari e religiose del comprensorio.



L’intervista al Comandante Serafino