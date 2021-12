Canicattì, evade dai domiciliari e viene trovato in compagnia di pregiudicato: arrestato

Gli uomini della Squadra Volante del Commissariato di Canicattì procedevano all’arresto per il reato di evasione un uomo già sottoposto alla detenzione domiciliare, il quale veniva trovato nel centro storico, unitamente ad un pregiudicato. Gli uomini della Volante prontamente lo riconoscevano e procedevano all’arresto in flagranza di reato. Nell’immediatezza dei fatti gli agenti procedevano a perquisizione personale a seguito della quale veniva trovato in possesso di oggetti atti ad offendere e arnesi atti allo scasso. Pertanto veniva deferito all’A.G. competente per la violazione del predetto articolo. In particolare, dopo le formalità di rito, veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Agrigento.

Lo Stesso negli ultimi mesi ha violato diverse volte la misura della detenzione domiciliare a seguito delle quale è stato deferito diverse volte all’A.G. competente in stato di libertà per il reato di evasione.