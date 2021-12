In gara la manutenzione straordinaria delle strade provinciali consortili ed ex regionali

l Libero Consorzio Comunale di Agrigento per garantire la manutenzione ed il pronto intervento sulla viabilità secondaria di propria competenza, intende stipulare un Accordo Quadro con un unico operatore economico. La tipologia dei lavori riguarda le Strade Provinciali Consortili ed ex Regionali di competenza dell’Ente. L’importo a base d’asta dei lavori ammonta a 695.000 euro. La gara si riferisce a quegli interventi manutentivi urgenti che si renderanno necessari per la durata di un anno a partire dalla data di consegna dei lavori.

L’indagine di mercato per l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata si svolgerà in modalità telematica. L’invio delle offerte dovrà avvenire entro le ore 12:00 del 17 Dicembre 2021. La procedura di gara è gestita integralmente in modalità telematica e dunque verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso il Portale Appalti. La documentazione è disponibile nel portale gare del sito www.provincia.agrigento.it.

L’esame delle manifestazioni di interesse e l’eventuale sorteggio verrà effettuato in seduta pubblica, tramite la Piattaforma Telematica Maggioli, il giorno 20 Dicembre alle ore 09:00 presso la sala Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento in Via Acrone 27 ad Agrigento.

Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 365 giorni consecutivi e continui, a decorrere dal giorno del verbale della consegna dei lavori.