Scontro frontale alla zona industriale: feriti due bimbi

Scontro tra due auto, un Audi A4 e un Audi Q3, nella zona industriale di Agrigento. Nell’impatto sono rimasti feriti due bambini di 5 e 6 anni di Mussomeli, che sono stati caricati in macchina e portati in ospedale di corsa.

Sul posto per indagare le cause del sinistro i poliziotti della sezione Volonti di Agrigento e in soccorso anche i Carabinieri. Cause ancora da accertare.