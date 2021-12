Super Green Pass e Green Pass base, cosa cambia dal 6 dicembre

Lunedì prossimo, 6 dicembre, entrerà in vigore il Super Green Pass, ovvero la certificazione verde anti Covid-19 rinforzata da misure più rigide per chi sceglie di non sottoporsi al vaccino.

Innanzitutto, il decreto legge del 26 novembre ha introdotto una distinzione tra i green pass di chi si è vaccinato o è guarito dall’infezione (chiamato super green pass) e tra i green pass di chi si è sottoposto solo al tampone molecolare o antigenico rapido (chiamato green pass base).

Cosa cambia in zona bianca (tutta l’Italia tranne, da lunedì, Alto Adige e Friuli Venezia Giulia)

Dal 6 dicembre, in zona bianca, saranno in vigore queste misure:

obbligo mascherina solo al chiuso;

nessuna limitazione agli spostamenti;

nessuna attività chiusa.

Il Green Pass base è obbligatorio per accedere a:

lavoro;

ristoranti (se seduti all’aperto);

alberghi;

mezzi pubblici;

treni regionali, interregionali e ad alta velocità;

aerei;

palestre e piscine;

spogliatoi;

impianti sci.

Il Super Green Pass è obbligatorio per accedere a:

ristoranti (se seduti al chiuso);

cerimonie pubbliche;

teatri, cinema e spettacoli;

feste e discoteche;

stadi e altri eventi sportivi.

Cosa cambia in zona gialla (da lunedì in Alto Adige e Friuli Venezia Giulia)

Dal 6 dicembre, in zona gialla, saranno in vigore queste misure:

obbligo mascherina anche all’aperto;

nessuna limitazione agli spostamenti;

nessuna attività chiusa.

Il Green Pass Base è obbligatorio per accedere a:

lavoro;

alberghi;

impianti sci.

ristoranti con massimo 4 persone.

Il Super Green Pass è obbligatorio per accedere a:

ristoranti, se seduti al chiuso, senza limitazioni di persone al tavolo;

cerimonie pubbliche;

teatri, cinema e spettacoli;

feste e discoteche;

stadi e altri eventi sportivi.

Super Green Pass obbligatorio al Senato e alla Camera

Il Super Green Pass entrerà in vigore anche al Senato e alla Camera.

Sarà necessario esibire il Super Green Pass per l’accesso a Palazzo Madama, a Montecitorio e alle altre sedi del Senato e della Camera.

Come si ottiene il Super Green Pass

Il Green Pass di chi è vaccinato o guarito diventerà automaticamente Super Green Pass: chi ha una certificazione valida, quindi, non deve chiederne una nuova. Chi, invece, ha avuto il Green Pass solo per via del tampone, dovrà farsi vaccinare per ottenere il Super Green Pass.