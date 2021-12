A Cannatello raccolta più di una tonnellata di rifiuti

ambientalisti e volontari hanno raccolto più di 80 sacchi tra plastica, polistirolo e vetro, dalla spiaggia di Cannatello; inoltre è stato riempito un rimorchio con quasi 1 tonnellata di ingombranti arrivati in spiaggia dopo la piena del fiume Naro.

“C’erano tanti copertoni, 1 frigorifero, 2 caldaie, 1 condizionatore e tantissimi tubi di irrigazione. Infine abbiamo salvato il mare da un grave inquinamento, recuperando ben 4 bidoni pieni di olio esausto, trovati in spiaggia.Siamo soddisfatti e ringraziamo tutti i nostri volontari che hanno raccolto l’invito a partecipare, ed anche i ragazzi di Plastic free, l’amministrazione di Agrigento e le ditte, che ci hanno messo a disposizione tutto quanto abbiamo richiesto”, ha dichiarato in una nota Claudio Lombardo dell’Associazione Mareamico Agrigento.

loading..