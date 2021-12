Canicattì: i ragazzi di “Uniti Per Salvarli” (Volontari ENPA) hanno proposto la creazione di un riparo per dei cani di quartiere

Martedì 7 dicembre, I ragazzi di “Uniti Per Salvarli” (Volontari ENPA) hanno proposto la creazione di un riparo per dei cani di quartiere che si accucciavano nel cartone bagnato durante questa stagione fredda. Questi ultimi sono accuditi dallo Staff di Le Bon Coin Canicattí e dai vicini del quartiere.

A costruire il riparo è stato Enzo Alaimo, un cittadino che si è reso immediatamente disponibile gratuitamente.

Questo gesto dovrebbe aiutarci a capire che tutti hanno il diritto di un riparo caldo durante l’inverno e che per loro sfortuna, gli animali non possono comunicarci a parole il loro bisogno di calore. Dobbiamo imparare ad interpretare i bisogni di tutti gli esseri viventi anche attraverso gli occhi.

Canicattì deve dimostrare di essere un paese civile, ci auspichiamo che questo sia il primo di una serie di analoghi gesti nei confronti dei nostri randagi.

