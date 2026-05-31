Una giornata di svago si è trasformata in tragedia lungo la strada statale 115 Gela-Licata, dove un grave incidente stradale ha causato il decesso di un giovane centauro originario di Pozzallo, in provincia di Ragusa. Il tragico impatto è avvenuto nella giornata di domenica nel territorio comunale di Butera, in provincia di Caltanissetta.

Il ragazzo si trovava in sella alla sua motocicletta quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, si è scontrato violentemente con un’autovettura che procedeva lungo la medesima arteria stradale.

I soccorsi e la chiusura del tratto stradale

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio di emergenza, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani: a causa dei gravissimi traumi riportati nell’impatto e nella successiva caduta sull’asfalto, per il motociclista non c’è stato nulla da fare e i medici hanno dovuto constatarne il decesso.

Per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione dei mezzi coinvolti e i rilievi tecnici necessari a ricostruire la dinamica del sinistro, il personale Anas e le forze dell’ordine hanno temporaneamente chiuso al transito veicolare il tratto della Statale 115 in direzione dell’innesto con la strada statale 124 Siracusa. Il traffico nella zona ha subito pesanti rallentamenti.

Le indagini sulla dinamica del sinistro

Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi sul luogo dello scontro per determinare l’esatta traiettoria dei due veicoli e stabilire eventuali responsabilità.

I militari hanno provveduto a identificare il conducente della vettura coinvolta nell’incidente e ad avviare i primi accertamenti di rito. I mezzi sono stati posti sotto sequestro giudiziario, come previsto dalle normative vigenti in materia di omicidio stradale, in attesa di ulteriori disposizioni da parte della Procura della Repubblica competente.