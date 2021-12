Canicattì, l’associazione UCIIM di Canicattì apre l’anno sociale. tema: “UNA SCUOLA NUOVA PER UNA NUOVA SOCIETA’”.

L’associazione UCIIM di Canicattì apre l’anno sociale sabato 11 dicembre 2021 presso il Centro Culturale San Domenico di Canicattì con un seminario di approfondimento dal tema “UNA SCUOLA NUOVA PER UNA NUOVA SOCIETA’”.

L’incontro rivolto a tutti i soci Uciim , ma anche a tutti coloro che fanno parte del mondo della scuola, sarà tenuto dalla Presidente nazionale Uciim Rosalba Candela, la quale assieme al Dirigente scolastico dell’IIS “Foscolo” di Canicattì Rossana Virciglio e alla prof.ssa Stella Marchese Ragona, apriranno un confronto sui temi della ripresa della scuola dopo un anno e mezzo di pandemia, questione fondamentale per i docenti che cominciano il nuovo anno scolastico. L’incontro coordinato dalla Presidente di sezione Uciim Marilena Giglia analizzerà l’attuale difficile situazione che i docenti stanno affrontando, al fine di individuare nuove prospettive per la costruzione di una nuova scuola e una nuova società.

“Noi operatori della scuola dobbiamo avere la capacità di andare oltre, perchè i ragazzi hanno bisogno di qualcuno che li traghetti in un orizzonte nuovo, un orizzonte etico. Dobbiamo mettere al centro una scuola biofila, che umanizza, una scuola del cuore, che risvegli la passione per la vita. Dobbiamo aiutare i giovani, hanno bisogno di noi. E noi dobbiamo essere insegnanti appassionati e testimoni. Senza passione la scuola non si fa.”

Questi ed altri gli spunti di riflessione che verranno affrontati durante il seminario.

L’incontro avverrà nel rispetto delle normative anticovid vigenti, previa registrazione dei partecipanti al seguente link: https://forms.gle/dR88zfPwVX434zBg7

Alla fine dell’incontro verrà rilasciato attestato di partecipazione.

Si allega locandina

Il Presidente sezionale

Marilena Giglia