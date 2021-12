Canicattì: L’avvocatessa Coviello torna a denunciare un pericoloso incrocio

L’avvocatessa Coviello torna a sollecitare la presenza di un pericoloso incrocio , che rischia di diventare teatro di incidenti . Noi pubblichiamo la sua denuncia con l’auspicio che le autorità preposte prendano atto della segnalazione.

Oggetto: Segnalazione strada S.S. 123 Canicattì- Agrigento, direzione sud, svincolo c.da Marrone, altamente pericolosa

Io sottoscritta Avv. Angela Coviello, nata a Canicattì (Ag)…………..ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo s………………., con la presente denuncio la presenza di una tratto di strada altamente pericoloso con conseguente grave danno per l’incolumità pubblica.

In particolare, nel tratto di strada a senso unico che dalla S.S. 123 Canicattì – Campobello di Licata, direzione sud, svincolo a destra in entrata a Canicattì, c.da Marrone, subito dopo il rifornimento carburante Esso, ho riscontrato che molti automobilisti indisciplinati, incuranti del segnale stradale di divieto di accesso, percorrono la strada in senso inverso, intralciando la corsia di marcia e mettendo in serio pericolo l’autovettura che procede per la via giusta. Inoltre, molte autovetture tranciano la strada andando nella strada di fronte che porta alla zona della colonia

Tale situazione mette in grave pericolo la circolazione di automobilisti che vi transitano, soprattutto

di chi utilizza il tratto di strada quotidianamente e soprattutto durante le ore serali e notturne dove la visibilità è scarsa per assenza di illuminazione. Un tratto di strada molto pericoloso a rischio di incidenti stradali anche frontali.

Per questi motivi, si invitano le Autorità preposte, nell’ambito delle precipue competenze e responsabilità a porre in essere ogni provvedimento necessario a garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini.

Si chiede di dare sollecito riscontro alla presente istanza ai sensi della Legge n. 241/90 e dell’art. 328 c.p.

La sottoscritta dichiara di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs, n. 196/2003 (T.U. sulla Privacy) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Con osservanza

Canicattì, 9 dicembre 2021

Avv. Angela Coviello