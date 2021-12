Castrofilippo, aumentano i contagi: chiuse scuole e uffici

Sono 13 i casi accertati ed almeno una cinquantina di persone in attesa dei risultati del molecolare. Uffici e scuole chiuse da venerdì scorso. Succede nel comune di Castrofilippo. E’ una situazione esplosiva quella che si registra in queste ore a Castrofilippo dove il virus è tornato a colpire in maniera aggressiva. Uffici del comune e scuole chiuse da venerdì scorso e lo rimarranno anche nei prossimi giorni. Lunedì, tutti i dipendenti dell’ente saranno sottoposti a tampone dopo che tra gli impiegati si sono registrati dei casi positivi. Due classi delle medie sono in quarantena a causa di studenti che hanno contratto il virus. Il sindaco lancia un appello alla cittadinanza: “chiedo ai miei concittadini- dice Franco Badalamenti- di adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire l’infezione da Covid 19 nella consapevolezza di quanto sia elevato il rischio di contagio in questo preciso momento. Confido- conclude il sindaco- nell’aiuto di tutta la popolazione per affrontare con la dovuta responsabilità questo delicato momento per la comunità castrofilippese” In paese è stato riattivato il Coc, centro operativo comunale della Protezione Civile. I volontari dell’associazione “Giubbe Verdi, stanno dando manforte ai tanti cittadini che sono bloccati a casa per avere contratto il Covid o sono in attesa degli esiti del tampone molecolare che è stato effettuato. Intere famiglie, risultano contagiate. Sono le Giubbe Verdi a portare farmaci, generi di prima necessità ed alimentari a domicilio. Il sindaco è in stretto contatto con i responsabili dell’Asp di Agrigento per seguire passo questa difficile situazione che si è venuta a creare in paese.

