Canicattì: dissesto pericoloso del manto stradale, la lettera di un lettore

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un nostro lettore a proposito di una segnalazione di pericolo

Buongiorno a tutti i lettori della testata giornalistica di Canicattì Web. Volevo porre l’attenzione a tutti Voi su quanto mi è accaduto e che può accadere ad ogni abitante del Comune di Canicattì e non solo. Nel particolare, in data 12.12.2021, alle ore 19.30 circa, come di consueto, porto il mio cane a fare una passeggiatina serale presso le strade limitrofe alla mia abitazione.

Percorrendo la via Enrico Toti di Canicattì, poco dopo svolto a sinistra e imbocco la via Cipro, sempre camminando sul marciapiede, inciampo su di una transenna e per poco non avveniva la tragedia. Se non riuscivo ad avere i riflessi pronti ed a riprendere l’equilibrio perso cadevo sull’asfalto e, in quel momento, dato che stava transitando un’autovettura, sicuramente sarei andato a finire sotto di essa con le conseguenze che vi lascio immaginare.

In buona sostanza, la transenna inizialmente posizionata su di una buca (che sembra un cratere) è stata sicuramente schiacciata dalle autovetture di passaggio dalla via Enrico Toti e successivamente adagiata sul marciapiede di via Cipro.

Questa mia segnalazione vuole essere di auspicio all’Amministrazione del Comune di Canicattì affinchè prenda gli oppurtuni provvedimenti e che si possa fare una mappatura di tutte le buche esistenti nel territorio al fine di transennarle inizialmente, con i dovuti criteri previsti dal codice della strada, e successivamente effettuando i lavori di riparazione.

Voglio altresì mettere in evidenza che la sicurezza stradale sia degli automobilisti sia dei pedoni deve essere necessariamente messa al primo posto rispetto ad altre esigenze del Comune di Canicattì.

Rammento, altresì, all’Amministrazione che per ogni buca non sistemata si creano diversi incidenti sia alle persone sia alle cose che poi per pagarli vanno a finire in debiti fuori bilancio a carico naturalmente dei cittadini che pagano le tasse.

Spero che questa amministrazione, dopo questo episodio spiacevole, possa intraprendere una forte e piena presa di coscienza al fine di risolvere la viabilità del Comune di Canicattì.

Faccio presente al Sig. Sindaco Vincenzo Corbo, nonché all’Amministrazione tutta, che ha la mia piena disponibilità, fuori dal mio orario di lavoro, quale volontario (senza emolumenti alcuni) al fine di porre rimedio ai problemi che insistono attualmente sulla viabilità.

Vincenzo Daniele