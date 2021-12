Covid, preoccupa aumento contagi a Castrofilippo: si valutano restrizioni

Sono 56 le persone positive al Covid 19 a Castrofilippo. Un numero molto alto per un paese che conta poco meno di 3000 abitanti. I contagi sono stati comunicati poco fa al sindaco Franco Badalamenti, dall’azienda sanitaria provinciale di Agrigento.

“Considerato che i numeri comunicati – dichiara il sindaco -evidenziano un rapido e significativo aumento sul territorio dei casi di contagio da Covid-19, sono state tempestivamente avviate dall’amministrazione comunale le necessarie interlocuzioni con le competenti autorità sanitarie provinciali e con la Presidenza della Regione Siciliana al fine della adozione di ogni utile misura per contenere e contrastare l’attuale emergenza epidemiologica. Si sta inoltre programmando per la settimana prossima, – conclude Franco Badalamenti-in collaborazione con il responsabile provinciale dell’ASP, l’organizzazione di una giornata di vaccinazioni nel territorio comunale”. Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al servizio di Polizia Municipale (331/7718995) oppure ai volontari di protezione civile (339/3539499). Intanto, le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse anche oggi.