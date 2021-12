Naro, chiusura pomeridiana Poste: viva protesta del Consigliere Lillo Licta

È veramente una situazione di grande disagio quella venutasi a creare a Naro (AG) presso l’ufficio postale. Ogni giorno decine e decine di persone sono costrette ad affollarsi presso l’unico sportello aperto perché di pomeriggio l’ufficio rimane chiuso.E’ paradossale dice il sindacalista nonché consigliere comunale del PD, CALOGERO LICATA che la direzione provinciale di POSTE ITALIANE abbia risposto nero su bianco ad una specifica richiesta di spiegazioni da parte dell’ ON. MICHELE CATANZARO dicendo in sostanza che l’ufficio non apre il pomeriggio per evitare ASSEMBRAMENTI, mentre in realtà così facendo sappiamo tutti che succede l’esatto contrario(senza volere fare terrorismo il pericolo sanitario è reale).Il disagio è veramente tanto continua il sindacalista,ci sono lavoratori che sono costretti a perdere MEZZA giornata di lavoro per andare di mattina a sbrigare delle faccende che diversamente con le APP non si possono fare,per non parlare che nelle giornate di intemperie le persone sono costrette a decine ad appollaiarsi all’interno di un piccolo spazio angusto prima di potere entrare dentro.E ancora: un POSTAMAT vecchio ed obsoleto senza nessun riparo o pensellina,che funziona un giorno si è un giorno no,con i cittadini costretti a prendersi l’auto e andare a Camastra.Che dire “confidiamo nel buon senso “ dei dirigenti provinciali di poste italiane, nel mentre da parte nostra continuiamo a RACCOGLIERE LE FIRME.Una cosa è certa,così non si può continuare.

