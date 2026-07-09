Circa 20 chilogrammi di prodotti alimentari sono risultati sprovvisti della necessaria tracciabilità e, in parte, anche mal conservati. È il risultato di una ispezione delle forze dell’ordine in un locale, con annesso stabilimento balneare, a Realmonte. Il titolare della struttura è stato segnalato all’autorità giudiziaria e nei suoi confronti è scattata anche una maxi sanzione.
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