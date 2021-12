“Il Natale è.. X tutti”, l’iniziativa di Fratelli d’Italia a favore dei bisognosi

In vista delle festività natalizie, Fratelli d’Italia si mobilita per dare una mano di aiuto alle persone ed alle famiglie in difficoltà.

La coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia, Daniela Catalano, ed il commissario provinciale, Lillo Pisano, lanciano l’iniziativa “Il Natale.. è x tutti”.

“Invitiamo tutti gli agrigentini, da sempre solidali nei momenti importanti, a donare una busta di alimenti, possibilmente pensando anche ai componenti più piccini delle famiglie disagiate, per condividere -a distanza- il momento conviviale di questo Natale con chi sta attraversando un periodo non facile,” dichiarano Pisano e Catalano.

Per la raccolta, il coordinamento di Fratelli d’Italia metterà a disposizione la propria sede cittadina, sita al Villaggio Mosè, al civico 78, nella giornata di Martedì 21 Dicembre, ininterrottamente dalle ore 10 alle ore 20. Quanto raccolto verrà poi consegnato ai responsabili del Centro di ascolto della Parrocchia di San Gerlando che opereranno la diretta distribuzione alle famiglie destinatarie dell’azione di solidar 3Dietà”.