Favara, bonificata dai rifiuti via dello sport

le aziende del servizio rifiuti, sotto la supervisione dell’assessore Lillo Attardo hanno provveduto a bonificare da centinaia di chili di rifiuti la via dello Sport a Favara.

” Uno scempio che tenteremo di arginare con attività di controllo specifiche e l’utilizzo delle telecamere di videosorveglianza.Tutto questo, però, non può bastare”, dichiara il sindaco Antonio Palumbo. L’assenza, in questi anni, di attività di repressione non può essere una scusa per giustificare chi compie questi atti.Abbandonare tonnellate di rifiuti ogni anno in ogni angolo del nostro territorio non è un gesto solo incivile, è un comportamento criminale. Lo è verso l’ambiente, lo è verso la città, lo è verso i nostri figli e le nostre figlie.Prima lo capiremo, prima potremo uscire da questo stato di cose”.