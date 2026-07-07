durante il servizio di vigilanza presso la Scala dei Turchi, è stato rilevato un tentativo di danneggiamento della marna. Un volontario della S.S.T. – Squadre di Soccorso Tecnico, impegnato nel presidio dell’area, ha notato un minore intento a incidere la superficie con una pietra e ha immediatamente segnalato l’episodio alla Polizia Locale presente sul posto.A seguito delle verifiche effettuate, anche attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza, è stata irrogata la relativa sanzione amministrativa.

“Ogni comportamento che possa comprometterne l’integrità deve essere contrastato e prevenuto. Si ringraziano la Polizia Locale, la S.S.T. e tutti gli operatori impegnati quotidianamente nella tutela del sito.La Scala dei Turchi appartiene alla comunità, alla Sicilia e alle future generazioni. Rispettarla è responsabilità di tutti”, dichiara in una nota il Comune di Realmonte ribadendo con fermezza che “la Scala dei Turchi è un bene naturale fragile, prezioso e identitario”.