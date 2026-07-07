Montevago si prepara a vivere due mesi ricchi di cultura e spettacolo con “Pietre di Memoria – Sotto il Cielo d’Estate”, il cartellone di eventi promosso dal Comune di Montevago con il patrocinio del Ministero del Turismo, dell’Assessorato Regionale Turismo Sport e Spettacolo, del Libero Consorzio Comunale di Agrigento e dell’Unione dei Comuni Terre Sicane.

Il programma prende il via l’11 luglio alle 22:00 con il concerto di Mario Venuti alle rovine della Chiesa Madre, per proseguire con un calendario che alterna teatro, musica e tradizione fino alla fine di agosto.

Tra gli appuntamenti di luglio: il 17 alle 21:30 lo spettacolo teatrale “Novecento” di Alessandro Baricco con Leonardo Di Vita, il 18 “Verso Itaca” di A. Veneroso, il 19 “Lu lu Poeta fazzu” di Ignazio Buttitta a cura del Laboratorio 16 Calamonaci al Teatro Comunale. Il 23 il concerto estivo di marce sinfoniche dell’Associazione Musico Bandistica Città di Montevago, il 25 la commedia “La casa del Granella” di Luigi Pirandello a cura del Rotary Club Sciacca – Menfi, il 26 giochi in piazza con il Coro degli Angeli e il 28 il teatro musicale “AgammenoMan” di Teatri di Pietra tra le rovine della chiesa Madre.

Ad agosto il calendario prosegue con la tragedia “Le lacrime delle donne” il 6, i festeggiamenti di San Domenico dal 7 al 9, “Odori e sapori di Sicilia” della Pro Loco l’11, la commedia “L’ultima bolgia” dell’Associazione Culturale Teatroltre di Sciacca il 13. Il 16 agosto alle 22:00 Roberto Lipari sarà protagonista al Teatro Comunale con Tramp Spettacoli. Chiudono il programma “Le Rane” il 19, “Pulcinella e l’Imperatore” il 22, “Il cortile degli Aragonesi” del Laboratorio 16 Calamonaci il 23 e “Essere o non essere” il 25, tutti alle rovine della Chiesa Madre.

“Un’estate che valorizza il nostro patrimonio culturale e le nostre tradizioni”, ha dichiarato l’assessore Settimo Moderno, sottolineando l’importanza di un cartellone che unisce grandi nomi dello spettacolo e compagnie locali in luoghi simbolo come le rovine della Chiesa Madre e il Teatro Comunale all’aperto.

“Siamo orgogliosi di offrire alla nostra comunità e ai visitatori un programma così ricco e variegato, che trasforma i luoghi simbolo di Montevago in palcoscenici di cultura e bellezza”, ha dichiarato la sindaca Margherita La Rocca Ruvolo. “Dalle rovine della Chiesa Madre al Teatro Comunale, ogni evento racconta la nostra identità e il nostro impegno nel valorizzare il territorio attraverso l’arte e lo spettacolo”.