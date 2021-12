Incidente sulla Siracusa-Catania, scontro tra 2 mezzi, un morto

E’ di un morto il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto sulla Siracusa-Catania. Secondo una prima ricostruzione al vaglio della Polizia stradale, nello scontro sono rimasti coinvolti un camion ed un altro mezzo, il cui conducente ha perso la vita.

Forse l’impatto non ha dato scampo alla vittima, nonostante i tentativi dei soccorritori di strapparlo alla morte. Il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni visto che servirà comprendere le cause che hanno causato prima l’incidente e poi il decesso dell’automobilista.

Inchiesta per omicidio stradale

I mezzi sono stati posti sotto sequestro come disposto dalla Procura che ha aperto una inchiesta per omicidio stradale. I magistrati devono sciogliere la riserva se disporre o meno l’autopsia sul cadavere. Frattanto, sono stati sentiti alcuni testimoni, tra cui il conducente del camion. Bisognerà accertare le responsabilità nello scontro, molto dipenderà dalle tracce lasciate sull’asfalto dai mezzi. Potrebbe essere stata la distrazione o la velocità ad avere determinato l’incidente mortale.