Bimba morta a Palma di Montechiaro, lutto cittadino per i funerali di Ginevra

Sarà lutto cittadino a Palma di Montechiaro, nell’Agrigentino, nel giorno dei funerali della piccola Ginevra, la bimba di 2 anni e mezzo morta ieri sera a causa del rogo divampato in una palazzina di due piani in via San Giuseppe, nel centro storico cittadino.

Ad annunciarlo è il sindaco Stefano Castellino, spiegando che lo stesso Comune pagherà le spese della cerimonia funebre e si farà carico del ripristino dell’immobile non appena sarà dissequestrato. Intanto, la macchina della solidarietà si è subito messa in moto per dare un tetto alla famiglia della piccola, otto persone in tutto, scampate al rogo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la bimba dormiva al secondo piano dell’edificio quando sono divampate le fiamme, forse innescate da un corto circuito.

I vigili del fuoco hanno impiegato diverse ore per domare il rogo ma per la piccola non c’è stato nulla da fare. Sulla vicenda la Procura di Agrigento ha aperto un’indagine.