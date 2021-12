Canicattì, piazza Roma si illumina con l’albero ad uncinetto

L’iniziativa, originariamente programmata per il 12 dicembre scorso aveva subito un rinvio a causa dei tragici eventi di Ravanusa dell’11 dicembre. Quest’anno, in sintonia con la Città gemellata di Trivento, anche a Canicattì è stato realizzato un albero di Natale ricoperto da scacchi colorati lavorati all’uncinetto dalle donne dell’Associazione Sul filo dell’Arte… Centro storico Borgalino con la collaborazione dell’Istituto F.Crispi. A 1/3 dell’istallazione artistica è stata allestita la Natività.; illuminazione e meccanismi sono stati curati dall’Associazione Carristi di Canicattì. Tante le associazioni scese in campo, dall’Associazione Culturale Athena, a Donatella Animazione, Ass.ne Lo Nigro, Accademia della Cucina, Euroform, Gruppo volontariato vincenziano, Ass. fot.Club oiettivo-mente, Ass.Li tri Re. Sugli scalini della gradinata di piazza Roma la scritta Ravanusa nel cuore ha ricordato quanto Canicattì sia stata frastornata da quella tragedia e a conferma di ciò una piccola alunna della 4° elementare del plesso Crispi ha letto una lettera dedicata a Selene Pagliarello, la giovane infermiera deceduta, conosciuta dai bimbi della scuola perchè seguiva un alunno proprio di quella classe. Momenti toccanti cui si sono aggiunte le parole del sindaco Corbo che, prontamente accorso sul luogo della tragedia, ha testimoniato lo sconforto che ha colpito sia la comunità di Ravanusa che i soccorritori. Una inaugurazione quindi, un po’ sottotono, con la consapevole convinzione di tutti che questo Natale non potrà essere così spensierato. I bimbi del Crispi hanno realizzato un flashmob con delle candeline con le quali hanno formato un cuore proprio sulla scalinata. Ma ai bimbi non si può non regalare un sorriso, una speranza, un sogno, un desiderio ed ecco che è arrivato anche un Babbo Natale che ha raccolto le loro letterine. Nella piazza, inoltre, è stato allestito il capanno della solidarietà, con all’interno i manufatti creati dalle donne dell’associazione; i proventi ricavati dalla vendita di questi prodotti artigianali saranno destinati in beneficenza. A ricordare quanto il Natale sia festa d’amore e di fratellanza, di solidarietà verso i bisognosi, sulla scia delle parole odierne di Papa Francesco, si sono espressi il sindaco; il vice sindaco, assessore Patrizia Bennici; l’assessore alla Cultura, Lillo Ferrante Bannera;, la vice presidente dell’Associazione Athena, Patrizia Amato; e l’insegnante S. Marchese Ragona. Un plauso alla bravura di tutti gli artigiani e le artigiane che si sono spesi per l’ottima riuscita dell’iniziativa.

