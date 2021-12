“Destinazione Agrigento”, presentato il programma degli eventi natalizi

Il calendario, denominato Destinazione Agrigento, è stato illustrato alla stampa dall’assessore Costantino Ciulla. E’ intervenuto anche il leader provinciale di Fratelli d’Italia, Lillo Pisano.



“Oggi presentiamo il cartellone degli eventi delle manifestazioni natalizie ad Agrigento. Abbiamo un programma ricchissimo, già iniziati dal 16 con le novene e con gli intrattenimento nel centro. Abbiamo pensato ai bambini, allo sport e al teatro. La città ha sete e fame di ripresa. A Capodanno prevediamo una serata di intrattenimento rispettando le prescrizioni anticovid e le regole della Prefettura. Un calendario ricco e importante grazie all’assessorato regionale che ha dato un contributo economico per la realizzazione del palinsesto.” così l’assessoree Ciulla.

“L’assessorato è stato molto presente dando un grosso contributo economico dando soldi direttamente al comune che ha affidato al distretto turistico l’organizzazione territoriale. Il 31 notte ci sarà una grande serata di animazione in via Atenea e nelle vie limitrofe. Agrigento in avanguardia e questo ci permette una grande visibilità e grande promozione per il territorio.” così Lillo Pisano.