Intrappolato nel fango e quasi assiderato: i Carabinieri salvano 38enne

I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento hanno salvato un 38enne, residente in provincia, rimasto intrappolato nel fango e con un principio di assideramento in atto nei pressi dell’alveo del fiume che insiste in contrada Businè.



L’uomo, affetto da problemi di natura psichica, stava quasi per annegare. Sono stati i familiare ad allertare i carabinieri la sera prima del ritrovamento preoccupati per le sorti del congiunto. Così sono iniziate le ricerche e un equipaggio è arrivato ad addentrarsi lungo le ripide pendici del vallone circostante dove, nell’alveo del fiume sottostante, hanno individuato l’uomo che si trovava intrappolato nel fango.

Il 38enne è stato soccorso dai Carabinieri che sono riusciti a metterlo in salvo. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato presso l’ospedale di Agrigento ove è stato sottoposto alle cure dei sanitari che lo hanno dichiarato non in pericolo di vita.