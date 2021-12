Scontro in Tangenziale Catania, un morto e 5 feriti

Una persona è morta e cinque sono rimaste ferite in un incidente stradale, che ha coinvolto un mezzo pesante e un minivan, sulla Tangenziale Ovest di Catania in direzione Messina, tra Passo Martino e lo svincolo della Zona industriale Nord. Le cause sono in corso di accertamento. A bordo del minibus c’erano sei persone, due uscite autonomamente e altre quattro estratte dalla squadra dei vigili del fuoco intervenuta. La persona deceduta si trovava a bordo del minibus e ha circa 60 anni. Sul posto anche la polizia stradale, l’Anas e il 118.

Il traffico nella zona, in direzione Messina, ha subito forti rallentamenti.