Agrigento, affidato incarico di revisione del Piano particolareggiato del centro storico

L’assessore comunale all’Urbanistica di Agrigento, Gerlando Principato, annuncia che è stato affidato l’incarico per la revisione del Piano particolareggiato del centro storico. In particolare, a seguito del punteggio ottenuto in sede di gara e dell’esito positivo delle verifiche di legge, il Rup (Responsabile unico procedimento), Gaetano Greco, ha effettuato l’aggiudicazione definitiva al Raggruppamento di imprese Eidos Consulting per un importo netto contrattuale di 71mila e 259 euro, oltre Iva al 22% e oneri previdenziali al 4%. Lo stesso assessore Gerlando Principato spiega: “La revisione del Piano particolareggiato del centro storico e delle zone Santa Croce – San Michele permetterà di aggiornare il quadro attuale dell’edificato, il recupero delle aree libere a seguito di demolizioni e crolli, l’aggiornamento delle norme tecniche di attuazione all’evoluzione delle norme edilizie e urbanistiche, il recupero e la fruizione di risorse turistiche insite nel territorio del centro storico, non ultimo la rete di ipogei oggetto di mappatura ed indagine da parte della Protezione Civile. E poi il recupero e la riqualificazione delle zone Santa Croce e San Michele, ancora prive di ogni regolamento”.

