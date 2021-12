Covid, vaccinazione ai bambini: all’ospedale di Agrigento arriva Spider-Man

Prosegue la campagna vaccinale anticovid che interessa i bambini di età compresa fra i cinque e gli undici anni. Le somministrazioni saranno curate dall’equipe dei pediatri ASP presso i presidi ospedalieri di Agrigento, Licata, Ribera, Sciacca e Canicattì. E proprio questa mattina è apparso un supereroe – Spiderman – tra le corsie dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per dare una mano ai più piccoli.

Da ieri le vaccinazioni avvengono tutti i giorni, compresi i festivi, dalle nove alle quattordici ed il martedì e giovedì anche in orario pomeridiano. La prenotazione può essere effettuata collegandosi alla piattaforma governativa (prenotazioni.vaccinicovid.gov.it) predisposta da Poste Italiane, oppure attraverso il sito Sicilia Coronavirus, da dove è possibile scaricare anche la modulistica relativa alla vaccinazione. Il giorno della somministrazione del vaccino i bambini dovranno avere cinque anni compiuti e sarà necessaria la presenza di un genitore, o tutore legale, il quale dovrà dichiarare di avere informato l’altro genitore. La vaccinazione permette anche ai più piccini di difendersi dal covid-19 e, al contempo, limita fortemente la circolazione del virus in un periodo in cui si assiste ad una sensibile ripresa dei contagi.