Licata, 80enne scomparso: ritrovato al pronto soccorso

Attimi di paura e apprensione per la scomparsa di 80 enne , di Licata.

Dopo aver sporto denuncia presso la caserma dei Carabinieri e lanciato l’appello sui social, l’uomo è stato rintracciato al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo D’altopasso.

“Mio nonno – dice la nipote- è al pronto soccorso dell’ospedale di Licata. Non conosciamo le se condizioni di salute, ma non dovrebbe essere grave. Grazie per avere raccolto il nostro appello”.

loading..