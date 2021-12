Ragazzini rubano dolci da supermercato e scappano

Ladri di caramelle e dolci in azione in un supermercato di viale Cannatello, a pochi passi dal quartiere di Villaggio Mosè, ad Agrigento. Ad entrare in azione giovanissimi, un gruppetto tra i 15 ed i 17 anni senza apparenti storie particolari alle spalle.

Per questo, secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe più una “bravata” che ovviamente potrà costare loro una denuncia piuttosto che un vero e proprio colpo. I ragazzini, approfittando della confusione, hanno rimpiatto le tasche di dolci, caramelle e cioccolati e poi sono scappati. Al vaglio le telecamere della videosorveglianza.