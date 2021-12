Sequestrati dal Nas oltre 5000 giocattoli pericolosi

Oltre 5mila tra giocattoli e addobbi natalizi privi del marchio CE, delle indicazioni in lingua italiana e delle precauzioni d’uso sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas di Palermo. Durante una serie di controlli in quattro negozi cittadini gestiti da cittadini cinesi sono state riscontrate delle irregolarità e sequestrati 5.337 prodotti per un valore complessivo pari a 35mila euro. I titolari sono stati segnalati all’autorità amministrativa e nei loro confronti sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 4.128 euro. Tra i giocattoli sequestrati c’erano prodotti in plastica, spesso privi dei requisiti di sicurezza, giocattoli tradizionali, matite per colorare e articoli di Natale per l’addobbo del tradizionale albero, venduti in assenza della marcatura di conformità CE, che rappresenta uno degli elementi essenziali forniti dal produttore per escludere la cessione di sostanze irritanti ed allergeniche o la possibilità di ingestione di parti e frammenti con rischio di soffocamento per i bambini

