Siculiana, a fuoco auto di camionista 58enne: indagini

L’automobile di proprietà di un 58enne camionista di Siculiana è andata a fuoco la scorsa notte per cause ancora in corso di accertamento. Il mezzo, una Ford Kuga, si trovava parcheggiato nella centralissima via Roma.

Sono stati alcuni residenti della zona a chiamare il numero unico di emergenza dopo aver notato una colonna di fumo e le fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Agrigento che hanno spento l’incendio.

L’auto è stata pesantemente danneggiata. Indagano i carabinieri della locale stazione per capire la natura del rogo.