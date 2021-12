15enne cade dallo scooter e muore

Nuova tragedia nel Ragusano con la morte di un quindicenne, caduto con il suo scooter s mentre percorreva una strada a Comiso dove viveva.

L’indagine sull’incidente a Comiso

Non sono chiare le cause per cui il giovane ha perso il controllo del suo ciclomotore, spetterà alle forze dell’ordine accertare se vi sono altri veicoli o scooter coinvolti. L’impatto a terra è stato devastante, forse è stata immediatamente colpita una parte vitale, le cui lesioni sarebbero state incompatibili con la vita.

Inutili i soccorsi

I soccorsi, arrivati poco dopo, si sono rivelati inutili e non c’è stato altro che constatare il decesso. Gli inquirenti, come da prassi, hanno sequestrato il ciclomotore, contestualmente saranno passate al setaccio le immagini delle telecamere di sicurezza della zona, allo scopo di verificare perché il ragazzino è finito sull’asfalto.