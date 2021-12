Castrofilippo, distribuiti pacchi di generi alimentari a famiglie colpite dal Covid

La vigilia di Natale segnata da un lutto a Castrofilippo. Il paese a causa dell’alto numero di contagi da Covid 19, ben 159, si trova in zona Arancione e così rimarrà salvo proroghe sino al prossimo 27 dicembre. “Esprimiamo tutta la vicinanza dell’amministrazione comunale e della comunità Castrofilippese- alla famiglia della persona scomparsa a causa del Coronavirus- dice il sindaco Franco Badalamenti. Si tratta della terza vittima, dall’inizio della pandemia che si registra nel nostro comune. Ai familiari va la nostra vicinanza e di tutto il paese per questa grave perdita che rattrista ancor di più questa vigilia di Natale” .

A Castrofilippo nei giorni scorsi è stata organizzata una giornata straordinaria di vaccinazioni ed hanno risposto all’appello lanciato dall’amministrazione comunale oltre 200 cittadini alcuni dei quali non avevano avuto somministrata ancora nemmeno la prima dose. Ma il Natale, a Castrofilippo in queste ore è anche solidarietà. Il comune ha provveduto a far recapitare tramite i volontari della protezione civile Giubbe Verdi, pacchi di generi alimentari a famiglie in difficoltà a causa del Covid. Un pensiero agli anziani e agli studenti ai quali verranno distribuiti pacchi dono. Un lavoro di squadra incessante messo in campo da amministrazione comunale, protezione civile, forze dell’ordine per cercare di far tornare alla normalità un comune che in questo momento è duramente provato dalla pandemia in corso. “E’ un Natale particolare quello che stiamo vivendo-aggiunge il sindaco Franco Badalamenti- a causa dell’alto numero di contagi che si registrano a Castrofilippo. Dobbiamo cercare di rispettare le regole attuando tutte le precauzioni necessarie a contrastare il virus, come l’uso dei dispositivi di protezione ed evitare assembramenti. Allo stesso tempo dobbiamo cercare di trascorrerlo con serenità e fiducia nella speranza che possa portarci ad uscire da questo momento triste che stiamo attraversando. Un augurio di Buon Natale va a tutti i cittadini di Castrofilippo- conclude il sindaco- ed a tutti i Castrofilippesi che vivono al Nord Italia, all’estero e in America, i quali anche quest’anno non sono potuti rientrare nel loro paese di origine per riabbracciare i familiari che vivono ancora qui”.