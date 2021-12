Campobello di Licata, Revisione delle liste elettorali

Sono depositati, presso l’ufficio comunale elettorale del Comune di Campobello di Licata: gli elenchi predisposti per la revisione semestrale delle liste, insieme con il verbale adottato, i documenti relativi a ciascun nominativo e le liste generali (art. 16 u. 223/1967);

La deliberazione adottata dalla commissione elettorale comunale relativa alla revisione della ripartizione del comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e della assegnazione degli interessati alle singole sezioni, nonche’ un esemplare delle liste di ogni sezione (art. 35 u. 223/1967);

Ogni cittadino puo’ prendere visione degli atti anzidetti.

Contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, mancata iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi predisposti, nonche’ contro la decisione di cui sopra e contro l’assegnazione degli iscritti e degli iscrivendi alle singole sezioni, ogni cittadino ha facolta’ di proporre ricorso, anche per il tramite del comune, alla commissione elettorale circondariale

Giovanni Blanda