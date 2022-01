Piano triennale delle opere pubbliche a Lampedusa, botta e risposta tra l’opposizione e il sindaco Martello

Recentemente il Consiglio comunale dell’isola di Lampedusa si è riunito due volte per approvare le previsioni di bilancio e all’interno delle variazioni era previsto un punto che riguardava il piano triennale delle opere pubbliche 2021-2023, propedeutiche alla previsione di bilancio, ma bocciato dall’aula, tenendo conto del parere negativo del revisore dei conti e del segretario comunale. Dunque, occorreva rimodulare interamente il punto in questione.

A quel punto, pare che il sindaco Totò Martello, come impone la normativa, abbia convocato entro le 24 ore un consiglio straordinario per l’approvazione, al quale ovviamente non si sono presentati i consiglieri di opposizione, bensì cinque consiglieri che sostengono la giunta Martello, e di fatto il loro voto favorevole ha fatto scattare il semaforo verde per la previsione di bilancio. L’opposizione ha redatto una richiesta di ispezione immediata direttamente all’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, guidato da Marco Zambuto, che ha risposto con una nota indirizzata agli attori principali chiedendo di fornire le opportune controdeduzioni, in assenza delle quali si prospetta il rischio di commissariamento del bilancio.

La nota della Lega

“Prendiamo le distanze da questo modo di fare politica dell’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Martello” – così dichiarano il Commissario Provinciale dott. Gabriele Scariolo, il Deputato

Regionale On. Carmalo Pullara ed il Responsabile Comunale della Lega Lampedusana Attilio Lucia. Non è possibile non tenere conto del parere negativo, sostenuto da aspetti tecnici e di merito, espresso

sia dal segretario comunale che dal revisore dei conti in merito al piano triennale delle opere pubbliche. Era stato richiesto, infatti, di revisionare il tutto prima di poter procedere ad un’eventuale approvazione in consiglio comunale. Così non è andata – proseguono Scariolo e Lucia – il piano è

rimasto invariato ed è stato approvato con la presenza dei soli componenti di maggioranza. Hanno fatto bene i consiglieri di opposizione a non presentarsi in aula poiché con questo metodo applicato dall’amministrazione si evidenzia una “politica sorda”, distante dai princìpi di buon governo ed incapace di ascoltare anche quell’area tecnica rappresentata dal segretario comunale e dal revisore dei conti i quali, certamente, nulla hanno a che fare con le vicende e diatribe politiche fra governo ed opposizione. La Lega –conclude Scariolo- attraverso l’On.Pullara e l’ampio gruppo parlamentare presente all’ARS, prenderà tutte le misure necessarie affinché l’istanza di ispezione trasmessa all’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica da parte dei consiglieri di opposizione Lampedusani, trovi immediato riscontro”.

La nota di Forza Italia

“Un atto di forza al quale non hanno partecipato le opposizioni che giustamente hanno inviato una richiesta di ispezione immediata da parte dell’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica. Correttamente l’assessore Marco Zambuto ha inviato una richiesta urgente all’amministrazione chiedendo di fornire le opportune controdeduzioni, in assenza delle quali si prospetta il rischio di commissariamento del bilancio”.

Le dichiarazioni del sindaco Martello

“Comprendo l’imbarazzo dell’opposizione che, ancora una volta, ha dimostrato un mix di inesperienza e di scarsa conoscenza del funzionamento della macchina amministrativa. Tutti gli atti esaminati dal Consiglio comunale sono stati approvati nel pieno rispetto delle normative vigenti”. Lo dice il Sindaco di Lampedusa e Linosa TotòMartello a proposito delle critiche sollevate da alcuni rappresentanti dell’opposizione rispetto alla recente approvazione del piano triennale delle opere pubbliche da parte del Consiglio comunale.“Il piano triennale delle opere pubbliche è uno strumento fondamentale per lo sviluppo del territorio comunale – aggiunge Martello – un’opposizione seria dovrebbe sollevare critiche costruttive invece di tentare di ostacolare la crescita dell’isola andando contro gli interessi della comunità”.