Castrofilippo, “Aggiungi un pasto a tavola”: caritas e rete civica per le 84 famiglie colpite dal covid

S u una popolazione di 2000 cittadini, a Castrofilippo,

piccolo Comune del Libero Consorzio di Agrigento, sono circa 200 i contagiati

dal Covid. Una situazione drammatica che ha messo in ginocchio la comunità,

costretta a interrompere la gran parte delle ordinarie attività quotidiane. La

conseguenza è stata anche un crescente e sempre più grave disagio economico. Da

qui l’iniziativa “Aggiungi un pasto a tavola”, realizzata di concerto tra la

Caritas diocesana di Agrigento e la Rete Civica della Salute per venire

incontro in questi giorni alle famiglie che vivono in condizioni particolarmente

difficili. Con una somma messa a disposizione dalla Caritas sono stati

acquistati generi alimentari fondamentali, compresa l’acqua, per 84 nuclei

familiari. I pacchi sono già stati raccolti

nel salone parrocchiale di Castrofilippo. Con gli auguri di pronta guarigione e

il sollecito al rispetto delle regole anti-contagio da parte del direttore

della Caritas diocesana Valerio Landri, dell’arciprete di Castrofilippo don

Gianluca Arcuri e del coordinatore provinciale della Rete Civica della Salute Antonino Lo Brutto, la spesa solidale è già in distribuzione in questi giorni.

