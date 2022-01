Delia, Riqualificazione della casa natale Luigi Russo

L’Ispettore Dott. Giuseppe Calafiore, la Dott.ssa Ofelia Lo Valvo hanno effettuato un sopralluogo a Delia per visionare i lavori relativi alla “Riqualificazione della casa natale Luigi Russo (Biblioteca Comunale) e dell’adiacente via Arciprete Giuseppe Riccobene (strada della conoscenza)” a Delia. Era presente il sindaco Gianfilippo Bancheri e i funzionari Calogero Greco, Angelo Mancuso, Marcello Paternò e Salvatore Trupia dell’Ispettorato dell’Agricoltura di Caltanissetta.

<<La riqualificazione della biblioteca comunale insieme alla via Arciprete Giuseppe Riccobene (strada della conoscenza) – ha detto il sindaco Bancheri – è una delle opere più importanti realizzate per la nostra comunità e rappresenta una risorsa di grande valore in quanto strumento di crescita culturale per il nostro paese. Siamo orgogliosi di poter restituire presto ai cittadini uno spazio emblematico di cultura e di socialità. Un luogo di speranza e di partecipazione per tutti>>.

Il progetto è stato finanziato con i fondi a valere del P.S.R. Sicilia 2014-2020 – Misura 7 Sottomisura 7.2 “sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico”.

Il Comune di Delia è stato ammesso nel 2020 ad usufruire di un contributo in conto capitale di 610.000,00 euro, corrispondente al 100% della spesa ammissibile, senza oneri a carico del Comune, per eseguire l’intervento.

Il dirigente capo dell’Ispettorato Agrario di Caltanissetta, dott. Giuseppe Calafiore, ha spiegato – a margine della visita – di essere stato delegato dal Dipartimento regionale –

Servizio 3 – Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura – Leader, per elargire l’anticipazione dei fondi al Comune e fa seguito alla domanda di pagamento del 1° SAL (stato di avanzamento dei lavori) per la somma di € 134.673,14 presentata dal Comune di Delia.

La realizzazione del progetto ha previsto l’abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione di servizio igienico dotato dei presidi per l’utilizzo da parte di disabili. Impianto elettrico a norma e installazione di corpi illuminanti a led. Impianto di riscaldamento a termosifoni alimentato da caldaia alimentato da biomasse. Impianto fotovoltaico per la produzione di energia rinnovabile da fonte solare. Impianto di allarme. Arredi per il contenimento del patrimonio librario, tavoli e sedute per la consultazione dei testi, area informatica con collegamento internet per la consultazione degli indici ed il collegamento informatico con le banche date delle librerie pubbliche nazionali. Area reception per il ricevimento ed il controllo dell’utenza.

Per quanto riguarda la via Arciprete Giuseppe, la riqualificazione ha visto invece la dismissione della pavimentazione esistente (attualmente in asfalto), il rifacimento della pavimentazione con la messa in opera di un manto costituito da basolato in lastre di pietra lavica e acciottolato realizzato su disegno. La realizzazione dell’impianto di illuminazione con l’utilizzo di corpi illuminanti a LED da incasso a terra e il rifacimento dell’impianto di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. Verranno inoltre collocati degli elementi di arredo, due leggii con mappe tattili dotate anche di QR code divulgativo degli itinerari visitabili a Delia.