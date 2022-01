Sommatino, costituito il nuovo Progetto Civico per la Città

Nella serata del 27/01/2022 è stato costituito il nuovo Progetto Civico che porterà all’elezione del nuovo Sindaco di Sommatino. Alla presenza degli otto attuali Consiglieri di Opposizione, di gran parte dei Gruppi Politici di Sommatino e di diversi amici e sostenitori della Società Civile, ci si è confrontati per decidere il percorso da seguire tutti assieme, definendo tutti i passaggi che porteranno all’Elezione del nuovo Sindaco di Sommatino.

I presenti hanno deciso di comune accordo di trasmettere la presente nota stampa per comunicare a tutta la Cittadinanza di Sommatino la nascita del nuovo Progetto Civico che comprenderà sia i Gruppi Politici già presenti in Consiglio Comunale, i rappresentanti della Società Civile, nonché tutti coloro che vorranno unirsi al suddetto progetto, qualunque possa essere la provenienza o il colore politico di appartenenza.

Il nuovo Progetto nasce come alternativa politica ed amministrativa all’attuale Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Elisa Carbone, e nell’ulteriore considerazione che il progetto amministrativo guidato ormai da 5 anni dalla stessa Sindaco è risultato essere fallimentare, certamente il risultato di una Politica autarchica e incoerente.

Il Gruppo, si è dato, sin dalla sua costituzione, degli obiettivi ben precisi da centrare nei prossimi anni per il bene comune della Realtà Sommatinese; non servono proclami da pubblicare solo sui Social Media legati all’Amministrazione Comunale dove, negli ultimi anni, è stato raccontato un “Paese che Sarà” di cui nessuno però ha mai avuto percezione dato che ormai il Paese è caduto in un degrado totale.

Il neo costituito progetto civico per la città, una volta completati Progetto e Programma Politico, che rappresenteranno la base programmatica della prossima Amministrazione Comunale, in maniera unitaria e condivisa andrà ad individuare il Candidato più idoneo alla carica di Sindaco, per guidare al meglio il Progetto comune, unitamente a tutte le risorse che la stessa coalizione individuerà e metterà a disposizione dello stesso.

Il Comitato Costituente Progetto Civico per Sommatino

—