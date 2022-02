Aggiudicato l’appalto dei lavori, con procedura negoziata, per la gestione e manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione del Comune di Delia

<<La manutenzione – ha detto il sindaco Gianfilippo Bancheri – prevede la riqualificazione dell’impianto con la sostituzione delle vecchie lampade dispendiose e meno efficienti con quelle a LED di ultima generazione. Ciò consentirà di raggiungere dei risparmi non solo sui consumi energetici e quindi sulla bolletta ma anche una riduzione della immissione di CO2 in atmosfera per un ambiente più protetto e più pulito, in sintonia con la normativa sulla transizione ecologica. Inoltre la luce bianca a Led offrirà una migliore visibilità con vantaggi per la sicurezza dei cittadini>>.

I lavori sono stati affidati all’operatore economico Mulè Dante Marco con sede a Caltanissetta, per un importo di € 11.720,00 al netto del ribasso offerto ed accettato del 27% compreso gli oneri per la sicurezza pari a € 400, non assoggettati al ribasso, e oltre IVA, nella misura di legge. La ditta di Caltanissetta ha offerto il prezzo più basso, inferiore a quello fissato a base di gara.

<<L’appalto – ha detto infine Bancheri – è stato aggiudicato applicando la procedura negoziata basata sul rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. Tale principio – ha aggiunto – si applica in via obbligatoria nei casi di procedure di affidamento c.d. sotto soglia, e cioè quelle che non superano le soglie comunitarie così come previsto dall’ Codice dei Contratti pubblici>>.

