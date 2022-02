Vittima del terrorismo, onorificenza al merito per Salvatore Agnello di Grotte

A Palermo il prefetto di Palermo Giuseppe Forlani ha consegnato a Salvatore Agnello, cittadino di Grotte, l’ Onorificenza al Merito conferita dal Presidente Sergio Mattarella.

“Oggi abbiamo anche il riconoscimento di vittima del terrorismo di un nostro sottufficiale impegnato nelle missioni all’estero – ha detto il prefetto Giuseppe Forlani – e quindi una onorificenza significativa. Sono distinzioni che vogliono sottolineare il senso di responsabilità e l’impegno che ciascuno degli insigniti hanno non solo nell’assolvimento dei propri doveri ma anche nell’interesse della collettività nelle quali sono inserite …”.

“Prendo la medaglia d’oro come vittima del terrorismo ho avuto un attentato mentre ero in servizio in Afghanistan, il 18 giugno del 2012”, ha dichiarato Salvatore Agnello.

Orgoglioso e commosso il sindaco di Grotte Alfonso Provvidenza che si è complimentato con Agnello a nome di tutta la comunità.