Miss Europe Continental 2022 . Al teatro Luigi Pirandello, il 20 marzo 2022, il concorso che unisce bellezza e territorio

Sarà Agrigento con la sua splendida Valle dei Templi ad ospitare il prossimo 20 marzo la finale nazionale di Miss Europe Continental 2022, il Concorso che da dieci anni unisce bellezza, arte e territorio.

Il magnifico sipario del Trionfo di Esseneto, al Teatro Luigi Pirandello, si aprirà dalle 20.30 per celebrare bellezza e talento, ma anche per mostrare al pubblico un caleidoscopio di storia, arte, cultura e sapori.

A portare l’evento tra le antiche vestigia della città di Akràgas è il siciliano Gaetano Quagliata, direttore esecutivo del Concorso: “La serata della finale nazionale è il momento di massima esposizione mediatica per chi vi partecipa e per il territorio ospitante – afferma -. Sono fiero quest’anno di poter offrire l’occasione a tutti gli spettatori e a quanti seguiranno la finale su una rete nazionale di ammirare la bellezza, ad Agrigento, in uno dei teatri più prestigiosi di Sicilia, dedicato al grande drammaturgo e premio Nobel agrigentino”.

Due sono le caratteristiche di questo concorso di bellezza, che lo differenziano da altri: intanto, le ragazze sono libere di esprimere i propri talenti nell’arte, nella musica, nella recitazione o in altri campi; inoltre, la manifestazione è un’autentica vetrina per i luoghi ospitanti ed è questa la ragione del patrocinio offerto, tra gli altri, dal Distretto Turistico della Valle dei Templi.

Quindi, non solo sfilate, ma un vero spettacolo nella cornice di uno dei teatri più belli di Sicilia.

Le finaliste sono 33, hanno dai 17 ai 28 anni e sono le vincitrici delle rispettive competizioni regionali che si sono svolte in tutta Italia. Rappresentano tante realtà territoriali e le racconteranno al pubblico, ciascuna secondo le proprie inclinazioni e passioni: da Asti a Gela, da Monselice a Spoleto, da Grottaglie a Genova, da Roma ad Agrigento.

La bellezza dell’Italia con le sue infinite sfaccettature avrà il loro volto e la loro voce.

Tra gli ospiti, il comico e cabarettista Stefano Chiodaroli, già noto al pubblico televisivo per le sue interpretazioni del “panettiere” ma anche altre incredibili maschere tra cui il “Mago Abat Jour”, “Tempesta ormonale”; la bellissima modella e attrice campana Tanya La Gatta; infine Alessandro Caiuli, capo tecnico e direttore della fotografia con 48 anni di esperienza e 150 lungometraggi alle spalle, che racconterà simpatici aneddoti sul backstage di film che hanno fatto la storia del Cinema: “I vicerè”, “L’ultimo imperatore”, “The Passion”, “Piccolo Buddha”.

A fare gli onori di casa sarà la catanese Paola Parisi, conduttrice di eventi e spettacoli e di programmi radiofonici e televisivi.

Durante la serata le varie esibizioni delle ragazze saranno intercalate da musicisti, ballerini e cantanti.

L’evento sarà preceduto, nel pomeriggio, da uno show dedicato ai truccatori e parrucchieri provenienti da tutta Italia. Ognuno di loro avrà una finalista nazionale sulla quale potrà esprimere la propria creatività ed una giuria di esperti premierà i migliori.

“Quando siamo stati coinvolti in questa iniziativa abbiamo subito apprezzato il connubio tra arte, territorio e bellezza – sostiene Fabrizio La Gaipa, amministratore del Distretto Turistico Valle dei Templi -. Credo che il Teatro Pirandello e Agrigento rappresentino lo scenario perfetto per una manifestazione che viene seguita da tutto il mondo. Un’altra opportunità di promozione della destinazione che abbiamo subito colto grazie a Gaetano Quagliata”.

Miss Europe Continental vede gli albori nel 2012 grazie ad Alberto Cerqua che crea il marchio Miss Europe Continental con l’idea di sfidare concorsi già esistenti ed affermati da anni. Oggi il concorso ha ottenuto una notorietà tale da avere raggiunto successo mondiale. Gaetano Quagliata è stato d’esempio per tutte le altre regioni d’Italia per il lavoro svolto nella sua Sicilia, quale responsabile regionale, ed è per questo che il patron Alberto Cerqua dal dicembre 2019 lo ha investito del nuovo incarico affidandogli la direzione Italia.

Ogni anticipazione sull’evento può essere seguita sul sito ufficiale di Miss Europe Continental, sul blog del concorso all’indirizzo https://www.misseuropecontinental.com/ e sui social network.

L’ingresso è gratuito, a inviti e a prenotazione con biglietti numerati, ed è garantito fino ad esaurimento posti. Il Teatro Pirandello ha una capienza di 582 posti tra platea e palchetti. Per informazioni e prenotazioni si può scrivere a mec.italia.gq@gmail.com