Sorpresa a lanciare rifiuti dal finestrino tra Grotte e Favara

I lavori di rifacimento della strada Racalmare, arteria stradale che collega Grotte con Favara e la zona industriale di Agrigento, finanziati dalla Regione Siciliana, sono stati completati. Tratto di strada che molto spesso è stato preso di mira dai tanti incivili che abbandonano i loro rifiuti incuranti del danno ambientale e del decoro urbano, fino a creare delle vere e proprie discariche abusive, che adesso sono state bonificate. Purtroppo ancora c’è chi ha il vizio di lanciare il sacchetto dal finestrino.

“Abbiamo restituito ai cittadini il diritto di percorrere in sicurezza le strade che ci portano quotidianamente nei luoghi di lavoro, di erogazione dei servizi pubblici, nelle scuole, ma i soliti “mascalzoni incivili” continuano ad invadere la strada di rifiuti”, dice il sindaco Alfonso Provvidenza che ha lanciato un appello a tutti i cittadini: “Chiediamo a tutti gli automobilisti di segnalarci in privato le targhe o comunque gli elementi utili per identificare questa “gentaglia”. Vigilate e denunciate”.

Qualcuno ha già accolto il messaggio del primo cittadino e, in forma anonima, ha inviato il video di una signora che ha abbandonato un sacchetto di spazzatura nella strada Racalmare.

“E’ questione di tempo ma saranno tutti severamente puniti, dice il sindaco Provvidenza. Domani, il dirigente della Polizia Municipale di Grotte Isp. Liotta trasmetterà le immagini e il video al competente Comune di Favara per gli atti consequenziali”.