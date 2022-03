Da Kiev a Grotte, Iryna: “grazie per questa calorosa accoglienza”

Hanno lasciato Kiev, hanno raggiunto da sole il confine polacco e questa sera sono arrivate a Grotte. Questo è il lungo viaggio di Iryna 39 anni, insieme ai due figli Valdyslav 8 anni, e il piccolissimo Dmytro di appena 1 anno e 6 mesi, la madre Nadia 67 anni, e altre due donne Valentyna 67 anni e Liudmyla 46 anni. Stanche e provate da tutto quello che hanno vissuto in questi giorni; “abbiamo lasciato tutto, mariti e fratelli a combattere, dice Iryna, ma il nostro cuore è li, e ringraziamo voi tutti per questa grande accoglienza che ci riempe di gioia ”

La comunità Grottese ha atteso con tanta emozione l’arrivo delle donne ucraine che ha accolto con grande amore e senso di solidarietà.

“Per noi è il punto di partenza per questo primo corridoio umanitario che abbiamo attivato per aiutare il popolo ucraino, dice Roberta Di Salvo vicesindaco di Grotte. Cercheremo di fare sentire queste persone come se questa fosse casa propria”.

Ad organizzare il viaggio e a sostenere le spese dei biglietti aerei è stato Beniamino Biondi, che dopo aver ricevuto la segnalazione della fuga dai suoi canali ucraini si è subito mobilitato, insieme a Lisia, per far arrivare le donne in Sicilia. “Questa rete dei sindaci continua a dare dei risultati, dopo Joppolo, adesso anche Grotte, sta seguendo il modello di accoglienza di piccoli numeri di persone per permettere una migliore integrazione e che permette anche di tutelare i minori”, dice Biondi.

L’accoglienza, che si è svolta nell’aula consiliare del Palazzo di Città, oltre alle autorità cittadine e le associazioni, presente anche una famiglia ucraina residente a Grotte che nei giorni scorsi ha accolto dei familiari.