Covid, scuole chiuse per due giorni a Castrofilippo

Scuole chiuse oggi e domani a Castrofilippo per procedere alla sanificazione dei locali. Lo ha disposto con una propria ordinanza il vice sindaco Angela Maria Acquista considerata l’assenza del sindaco Franco Badalamenti che si trova in isolamento domiciliare dopo avere contratto il Coronavirus. La decisione di chiudere tutti gli istituti del paese per due giorni e procedere alla sanificazione è stata adottata considerato l’impennata di contagi Covid 19 che interessano per la maggior parte studenti delle elementari e medie.

Venerdì scorso anche i locali del municipio erano stati oggetto di un intervento di sanificazione per la presenza di contagi tra gli impiegati dell’ente. L’Asp nelle scorse ore ha comunicato inoltre all’amministrazione comunale un aumento del numero delle persone positive al virus e molte altre sono in attesa di conoscere gli esiti dei tamponi molecolari ai quali si sono sottoposte.

“Invito i miei concittadini alla prudenza- ha detto il sindaco Franco Badalamenti- Quando sembrava che tutto stesse tornando alla normalità dopo il picco dei mesi scorsi si registra questa nuova ondata di contagi. Chiunque avesse bisogno di aiuto – conclude il capo dell’amministrazione comunale- può rivolgersi alle Giubbe Verdi oppure alla polizia municipale”